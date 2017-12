FGTS: trabalhador pode ter extrato antes O trabalhador que não quiser esperar até abril de 2002 para ter o extrato do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) de graça e saber quanto vai receber de correção, referente ao expurgo praticado durante os Planos Verão e Collor 1, pode solicitar o documento à rede bancária. Nesse caso, o trabalhador precisa saber o nome do banco onde a empresa depositava o FGTS (informação que consta da sua carteira de trabalho) e se dirigir à agência. Os antigos bancos depositantes geralmente pedem cinco dias de prazo para levantar a informação e cobram cerca de R$ 3,50 pelo extrato. Ontem, no Ministério do Trabalho, foi realizada a primeira reunião entre o ministro Francisco Dornelles e os técnicos da Caixa Econômica Federal (CEF) para definir os procedimentos operacionais que deverão adotados até abril, data na qual a Caixa tem de informar aos trabalhadores sobre o dinheiro que têm a receber. Antes disso, até janeiro, a rede bancária tem de repassar os extratos dos trabalhadores com conta vinculada de FGTS em janeiro de 1989 e abril de 1990 para a CEF. É que até essa data as contas do FGTS estavam espalhadas. A Caixa só concluiu a centralização das contas em 1991 e, quando isso foi feito, apenas o saldo foi repassado para a instituição, com os extratos antigos permanecendo nos bancos. Segundo um técnico da CEF, mesmo antes de ter essa informação, a Caixa tem de cuidar de vários outros detalhes. Primeiro a instituição está tratando de preparar o seu sistema de informática para receber o volume de informações esperado. Depois será preciso fazer uma checagem inicial, para verificar se o extrato fornecido pela rede bancária bate com o saldo repassado em 1991.