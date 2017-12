FGTS: vence hoje prazo para domésticos Termina hoje o prazo para recolhimento do FGTS de empregados domésticos para os patrões que desejam conceder o benefício a partir de junho. O valor do recolhimento é de 8% sobre a remuneração do empregado e a base de cálculo não pode ser inferior ao valor de um salário mínimo. Quem não iniciar o recolhimento hoje poderá fazer a partir do próximo mês. O recolhimento é facultativo e foi instituído pela Medida Provisória 1.986. A Caixa Econômica Federal adotou algumas medidas para facilitar e recolhimento e aumentar a adesão dos patrões. A Guia para Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social (GFIP) de empregados domésticos estão disponíveis na Internet, no site da Caixa (veja link abaixo). A informação é do Sindicato das Empresas de Serviços Contábeis (Sescon-SP).