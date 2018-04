FGV: 2ª prévia de julho do IGP-M fica em -0,27% A segunda prévia do Índice Geral de Preços - Mercado (IGP-M) de julho ficou em -0,27%, ante registro de inflação de 0,07% em igual prévia de junho. A deflação foi determinada pelo componente de maior peso no indicador, o Índice de Preços por Atacado (IPA), que registrou -0,56% nesta segunda prévia de julho, acelerando a deflação apurada na mesma prévia de junho, quando o recuo foi de 0,21%. O Índice de Preços ao Consumidor (IPC) subiu 0,25%, com aceleração em relação à segunda prévia de junho, quando havia avançado 0,15%. O Índice Nacional do Custo de Construção (INCC) ficou positivo na prévia divulgada hoje, com +0,33%, mas desacelerou em relação à segunda prévia de junho, quando teve alta de 1,72%.