FGV: alimento in natura puxa desaceleração do IGP-M A desaceleração da primeira prévia do Índice Geral de Preços - Mercado (IGP-M), de setembro para outubro (de 0,28% para 0,10%) pode ser explicada pela reviravolta nos preços dos alimentos in natura no atacado, que pararam de subir e agora registram deflação (de 4,40% para -7,57%). Segundo o coordenador de Análises Econômicas da Fundação Getúlio Vargas (FGV), Salomão Quadros, o comportamento dos preços dos in natura impulsionou a desaceleração nos preços do atacado, que representam 60% do total do IGP-M.