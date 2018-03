FGV: alimento in natura puxa desaceleração do IGP-M Alimentos in natura mais baratos levaram à desaceleração na taxa da segunda prévia do Índice Geral de Preços - Mercado (IGP-M) de setembro para outubro (de 0,41% para 0,04%). Segundo o coordenador de Análises Econômicas da Fundação Getúlio Vargas (FGV), Salomão Quadros, no atacado houve uma mudança brusca na trajetória de preços dos alimentos in natura, que voltaram a cair (de +5,93% para -7,28%). Já no varejo, houve quedas de preços em hortaliças e legumes (-2,88%) e em frutas (-4,73%).