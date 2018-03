FGV anuncia IGP-DI de abril em 0,41% O Índice Geral de Preços - Disponibilidade Interna (IGP-DI) de abril ficou em 0,41%, segundo informou a Fundação Getúlio Vargas (FGV). O resultado ficou no piso das expectativas do mercado, que variavam entre 0,40% e 0,85%. Os índices que compõem o IGP-DI tiveram as seguintes variações: Índice de Preços no Atacado (IPA), +0,07%; Índice de Preços ao Consumidor (IPC), +1,12%; e Índice Nacional da Construção Civil (INCC), +0,90%. No ano, o IGP-DI acumula alta de 5,96% e, em 12 meses, de 32,37%. Segundo a FGV, o núcleo do IPC-DI ficou em 1,20%.