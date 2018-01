FGV aponta melhora para setores ligados a mercado interno As condições do mercado interno devem favorecer, no ano que vem, os setores da economia mais ligados à demanda doméstica. Segundo a Sondagem Conjuntural da Indústria - Quesitos Especiais, do Ibre/FGV, 83% das empresas de material de construção projetam aumento do faturamento em 2007 e, da amostra, nenhuma estima queda na receita sobre este ano. Na pesquisa sobre projeções realizada no ano anterior, os números eram 69% e 12%, respectivamente. No item faturamento, foi a melhor mudança de desempenho, e o setor também impacta positivamente os segmentos de minerais não-metálicos (cimento, vidro, cerâmica, por exemplo), metalurgia e mesmo madeira. Outro setor também mais otimista do que no ano passado é o de material de transportes, por conta do mercado interno, segundo o professor Aloísio Campelo, coordenador da pesquisa. Entre as empresas analisadas nesse setor, 62% apostam em aumento do faturamento, ante 40% na pesquisa anterior, e apenas 4% acreditam em queda na receita no ano que vem, contra 35% no ano passado. De forma geral, a percepção da indústria é que o faturamento vai crescer em 2007. Mas a diferença é que, em 2007, um número menor de empresários (37%) acredita em aumento da receita entre 5% e 10%. Na pesquisa anterior, eram 52%. "A percepção é de que aumentou a previsibilidade na economia, e de que o gradualismo vai persistir", disse Campelo. Na análise anterior, para se ter uma idéia, 24% acreditavam que o faturamento cresceria menos que 5% e, desta vez, são 42%. Esses resultados levam a FGV a crer que, no ano que vem, a indústria deve crescer na casa dos 3%. "Trata-se, no geral, de crescimentos, mas não explosivos. Menores, mas mais constantes", afirmou.