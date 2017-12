FGV apura inflação semanal de 0,10% O Índice de Preços ao Consumidor Semana (IPC-S) calculado pela Fundação Getúlio Vargas (FGV) ficou praticamente estável, com variação de 0,10% na semana encerrada em 25 de outubro, segundo dados divulgados há pouco pela Fundação. A desaceleração de 0,07 ponto porcentual em relação à semana anterior foi puxada pelos grupos habitação e alimentação. As altas, por sua vez, foram puxadas pelos grupos habitação e transportes, ambos com forte influência de preços administrados. O reajuste da gasolina já impactou o índice, com alta de 1,68% na pesquisa. O grupo que mais subiu foi de vestuário, com alta de 0,80%. Esse referencial, porém, está abaixo dos 1,03% computados na semana anterior e foi a terceira semana consecutiva que o grupo registrou desaceleração. Os principais destaques foram roupas e calçados, itens que representam 89% das despesas com bens e serviços deste grupo.