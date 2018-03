FGV: atacado puxou desaceleração do IGP-10

De acordo com Quadros, no caso dos alimentos in natura, houve fortes mudanças nas trajetórias de preços do tomate (de 50,05% para -20,27%), do mamão da amazônia - papaia (de 38,88% para -23,47%) e dos ovos (de -0,41% para -7,84%). "Essa fonte de desaceleração nos preços do atacado não vai se renovar. É possível que os preços dos alimentos in natura não exerçam o mesmo tipo de influência no mês que vem", comentou, reiterando que o comportamento de preços dos in natura é, normalmente, volátil.

No caso dos preços de material para manufatura, que são basicamente insumos para indústria, houve desaceleração e queda de preços em alumina calcinada (de -2,76% para -7,19%), barras, perfis e vergalhões de cobre e de ligas de cobre (de 6,68% para -0,76%), eteno (de 11% para 2,01%) e polietileno de alta densidade (de 1,65% para -2,33%). "Praticamente toda a cadeia petroquímica está em um movimento de descompressão de preços" , comentou o especialista. "Mas não quer dizer que eles vão entrar em uma fase, uma tendência de queda, e sim que subiram muito de preço no passado, e agora estas elevações começam a sofrer alguns ajustes", afirmou.

Quadros explicou que, de uma maneira geral, ocorre um movimento de recuperação de preços dos insumos industriais no exterior e no mercado doméstico. Isso porque a economia brasileira, assim como as economias de outros países, também está acompanhando a retomada mundial. No caso brasileiro, ocorre ainda um movimento de apreciação cambial. Ou seja, os preços de produtos industriais que são relacionados à cotação do dólar sofrem influência do câmbio mais baixo, o que provoca um efeito de atenuação na alta dos preços industriais no mercado doméstico - e, em alguns casos, até mesmo de queda de preços.

O efeito da soja também contribuiu para a desaceleração de preços no atacado. O preço do produto saiu de uma elevação de 0,75% para uma deflação de 2,41%, de setembro para outubro. Quadros explicou que há boas notícias na oferta de soja tanto no mercado doméstico como no exterior, o que levou às perspectivas de melhor oferta do produto, conduzindo a uma queda de preço do item.