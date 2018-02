FGV: Brasil, Peru e Uruguai viviam 'boom' em outubro Em outubro, Brasil, Peru e Uruguai estavam em fase de "boom" econômico. É o que revelou hoje a Sondagem Econômica da América Latina, feita pelo Institute for Economic Research at the University of Munich (Instituto IFO) e pela Fundação Getúlio Vargas (FGV). De acordo com a pesquisa, ao se analisar o clima econômico de 11 dos principais países da América Latina de julho a outubro, é possível perceber que os três passaram por uma melhora em seus ambientes econômicos.