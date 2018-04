FGV: confiança da indústria sobe pelo 7º mês seguido

A FGV observou que, embora o ICI ainda não tenha chegado aos níveis anteriores à crise (estava em 119,2 pontos em agosto), o ICI está praticamente na média histórica do indicador desde 1995, que é 99,1 pontos. Na série com ajuste sazonal, em julho de 2008 o ICI estava em 117,9 pontos. Na série sem ajuste sazonal, em julho do ano passado o ICI estava em 118,9 pontos e, em julho deste ano, em 100,4 pontos.

O ICI é composto por dois indicadores. O primeiro é o Índice da Situação Atual (ISA), que aumentou 4,2%, passando de 97,3 pontos em junho para 101,4 pontos em julho, na série com ajuste sazonal. O segundo componente do ICI é o Índice de Expectativas (IE), que subiu 8,2%, passando de 90,0 pontos em junho para 97,4 pontos neste mês.

Na comparação com julho do ano passado, nos dados sem ajuste sazonal, houve quedas para o índice de Situação Atual, que baixou de 120,6 para 98,2 pontos, e para o indicador de Expectativas, que caiu de 117,2 para 102,6 pontos. O levantamento para cálculo do índice foi realizado entre os dias 3 e 24 deste mês, em uma amostra de 1.115 empresas.