FGV: confiança do consumidor cai 2,6% em janeiro O Índice de Confiança do Consumidor (ICC) caiu 2,6% em janeiro ante dezembro do ano passado, informou hoje a Fundação Getúlio Vargas (FGV). No mês passado, o índice apresentou alta de 5,2% ante novembro de 2007. Em seu informe, a FGV esclareceu que o resultado de janeiro foi influenciado por "expectativas menos otimistas em relação aos próximos meses". Com o resultado, o desempenho do indicador, que é calculado com base em uma escala de pontuação entre 0 e 200 pontos (sendo que, quando mais próximo de 200, maior o nível de confiança do consumidor), passou de 120,3 pontos em dezembro do ano passado para 117,2 pontos em janeiro. Essa é a vigésima oitava edição do indicador, calculado com base nos resultados da pesquisa "Sondagem das Expectativas do Consumidor", apurada desde outubro de 2002 (com periodicidade trimestral, até julho de 2004, quando passou a ser mensal). O índice é composto por cinco quesitos da sondagem. O ICC é dividido em dois indicadores: o Índice de Situação Atual (ISA), que subiu 0,5% em janeiro, em comparação com a elevação de 0,3% em dezembro de 2007; e o Índice de Expectativas (IE), que teve queda de 4,4% em janeiro, ante aumento de 3,3% em dezembro do ano passado. No caso específico do ISA, o índice passou de 121,7 pontos em dezembro para 122,3 pontos em janeiro. Já o IE caiu de 119,7 pontos em dezembro para 114,4 pontos esse mês, no período. Ainda segundo a fundação, no acumulado em 12 meses, apenas um dos dois sub-índices do ICC apresenta variação positiva, com alta de 15,1% para o indicador de situação atual; e queda de 1,2% para o de expectativas. O levantamento abrange amostra de mais de 2 mil domicílios, em sete capitais, com entrevistas entre os dias 28 de dezembro e 21 de janeiro.