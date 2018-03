FGV: confiança do consumidor sobe em outubro O consumidor mostra-se mais confiante na trajetória de recuperação da economia brasileira. É o que revelou o Índice de Confiança do Consumidor (ICC) desse mês, que apresentou taxa positiva de 2,2% em outubro ante setembro, na série com ajuste sazonal. Essa taxa ficou acima da apurada no mês passado, quando o índice apresentou estabilidade na comparação com mês anterior. Com o resultado, o desempenho do indicador, que é calculado com base em uma escala de pontuação entre 0 e 200 pontos (sendo que, quando mais próximo de 200, maior o nível de confiança do consumidor), foi de 111,2 pontos para 113,6 pontos.