FGV confirma desaceleração na indústria e aponta cenário melhor Dados da Prévia da 155.ª da Sondagem Conjuntural da Indústria de Transformação da Fundação Getúlio Vargas (FGV) para o período abril/junho confirmam desacelaração no ritmo de atividade industrial no primeiro trimestre, mas indicam que esse cenário pode não continuar nos três próximos meses. De acordo com a enquete, 60% das 392 indústrias ouvidas entre os dias 28 de março e 6 de abril acreditam no aumento da produção no segundo trimestre, enquanto 9% delas apostam numa diminuição. O índice de empresas esperam crescimento é a maior marca mensal desde janeiro de 1999. Em abril de 2004, 57% das companhias projetavam aumento de produção e 14% esperavam queda. Com relação à demanda global para o trimestre abril/junho, houve um certo arrefecimento na comparação com o mesmo período de 2004. Neste ano, metade das companhias acha que a demanda vai crescer, ante 53% em abril do ano passado. "O resultado não causa espanto e é compatível com a sustentação do ciclo de crescimento", diz o coordenador da sondagem, Aloisio Campelo. Outro dado positivo para este trimestre é que 23% das companhias pretendem contratar e 11% reduzir os quadros. A diferença de 12 pontos porcentuais entre os dois extremos é inferior ao saldo de 21 pontos registrado em abril de 2004, mas é semelhante a abril de 2000, quando a indústria estava em franco crescimento. Algumas preocupações Quanto à situação atual, a sondagem mostra que 14% das empresas declararam que a demanda para esta época do ano está forte e 15% avaliaram como fraca. O resultado é pior do que em abril de 2004, quando 17% informaram que a procura global estava forte e 15%, fraca. Com relação aos estoques, praticamente dobrou, de janeiro para abril , passando 5% para 9%, a fatia de companhias com volume de produtos considerados excessivos. Outro dado que não chega a preocupar, segundo o economista, mas que faz acender um sinal é de alerta, foi o aumento em relação ao trimestre passado no porcentual de empresas com intenção de reajustar preços neste trimestre. Neste mês, 40% das companhias querem aumentar seus preços no atacado e 6% planejam diminuir. Em janeiro deste ano, 30% queriam aumentar e 9% diminuir os preços. O saldo entre os dois extermos neste trimestre de 34 pontos, embora menor do que em abril de 2004 (46 pontos), é o maior desde julho do ano passado (42 pontos). Segundo Campelo, esse aumento pode ser reflexo de pressões de custos.