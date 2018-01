FGV constata deflação em todas das 7 capitais pesquisadas Todas as sete capitais pesquisadas pela Fundação Getúlio Vargas sobre o Índice de Preços ao Consumidor - Semanal (IPC-S), na passagem do indicador de 7 a 15 de fevereiro, registraram deflação de preços. A informação, dada hoje pela fundação, completou a taxa geral anunciada ontem, que ficou em 0,16%. A cidade de São Paulo, de maior peso na formação do indicador, registrou desaceleração de preços intensa no período, passando de alta de 0,37% para aumento de apenas 0,09%. Os outros municípios estudados, todos com queda nos preços, foram Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Brasília, Porto Alegre, Recife, e Salvador. Rankig das cidades com deflação Capital Até 7 de fevereiro Até 15 de fevereiro Variação (ponto porcentual) Rio de Janeiro 0,47% 0,05% 0,42 Belo Horizonte 0,90% 0,53% 0,37 São Paulo 0,37% 0,09% 0,28 Porto Alegre 0,37% 0,11% 0,26 Brasília 1,17% 0,98% 0,19 Salvador 0,33% 0,17% 0,16 Recife 0,38% 0,34% 0,04 As cidade de Rio de Janeiro e São Paulo representam 60% do total do IPC-S. IPC-S O resultado de 0,16%, anunciado ontem, ficou abaixo do piso das estimativas dos analistas do mercado financeiro ouvidos pela Agência Estado, que esperavam um resultado entre 0,20% a 0,40%, e abaixo da mediana das expectativas (0,27%). A FGV ainda informou que a taxa teve o menor resultado nesse indicador desde a quarta semana de setembro do ano passado, quando o IPC-S subiu 0,09%. Segundo a fundação, o resultado foi influenciada por desacelerações, e até deflações, nos preços de Alimentação (de 0,07% para -0,36%); Educação, Leitura e Recreação (de 2,22% para 1,23%) e Transportes (1,61% para 1,17%), na passagem do IPC-S de até 7 de fevereiro para o indicador de até 15 de fevereiro.