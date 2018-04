FGV: deflação até 2ª prévia de julho do IGP-M é recorde

A atual valorização do real, se prosseguir, é mais um fator que pode levar o IGP-M de agosto a se manter em um nível baixo, ainda que não necessariamente uma deflação, analisa Quadros. Ele citou também a possibilidade de continuidade de queda no Brasil de preços de produtos no atacado por reflexo de negociação de preços no exterior, como o minério de ferro, que foi a segunda maior influência de baixa no Índice de Preços por Atacado (IPA) da segunda prévia de julho com -7,02%, após ter caído 16,12% na segunda prévia do mês passado.

Na segunda prévia deste mês, porém, o dólar não teve grande influência no IGP-M nem deve influir muito para o resultado final do IGP-M de julho, cujo período de coleta de preços foi até ontem. "Essa nova onda do câmbio é muita recente. Não pega agora", disse Quadros. O fato de a segunda prévia do IGP-M de julho ter ficado em -0,27% "não chega a confirmar, mas aumenta muito a chance de o IGP-M ficar negativo neste mês", disse também o economista.