FGV: demanda mundial começa a se recuperar

"Essa mudança de rota da procura externa pelos industrializados, especialmente os produtos intermediários, reflete os primeiros sinais de recuperação da economia mundial, depois do ajuste de estoques", afirma o coordenador da Sondagem Conjuntural da Indústria de Transformação da FGV, Aloisio Campelo. Ele ressalta que a melhora na procura aconteceu apesar da valorização do real em relação dólar, que foi de 9,76% no terceiro trimestre. A pesquisa da FGV consulta mensalmente 1.125 indústrias.

Dados dessazonalizados das exportações de setembro, elaborados pelo Instituto de Estudos para o Desenvolvimento Industrial (Iedi), mostram que as vendas de manufaturados cresceram 1,7%, após terem aumentado 3,9% em agosto. Segundo o Iedi, é uma "possível indicação de que a retomada da economia mundial está ajudando as vendas externas de manufaturas a recuperar em parte o grande declínio que tiveram após a crise". As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.