FGV divulga IGP-DI de agosto em 0,62% O Índice Geral de Preços ? Disponibilidade Interna (IGP-DI) de agosto registrou inflação de 0,62%, segundo informou há pouco a Fundação Getúlio Vargas (FGV). O resultado ficou dentro das previsões do mercado, que variavam de 0,35% a 0,78%. Segundo a FGV, essa foi a primeira taxa positiva depois de três meses consecutivos de deflação. Os índices que compõem o IGP-DI tiveram as seguintes variações: alta de 0,70% no Índice de Preços no Atacado (IPA), alta de 0,13% no Índice de Preços ao Consumidor (IPC); e alta de 1,44% no Índice Nacional da Construção Civil (INCC). O núcleo do IPC ? resultado livre de efeitos sazonais ? ficou em 0,45%, o menor desde julho de 2002, quando o resultado ficou em 0,40%. No ano, o IGP-DI acumula alta de 4,96% e, em doze meses, de 22,03%.