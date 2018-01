FGV divulgará inflação para 3ª idade na próxima semana O Índice de Preços ao Consumidor da Terceira Idade (IPC-3I) que será divulgado pela Fundação Getúlio Vargas (FGV) na próxima segunda-feira, foi calculado a partir de dados referentes a famílias com 50% de indivíduos idosos, ou com mais de 60 anos de idade. Segundo o economista André Braz, um dos responsáveis pelo cálculo do Índice, a pesquisa abrange todos os Estados do País e não terá divulgações regionais. Segundo ele, a decisão de fazer o cálculo desse novo índice foi tomada após a divulgação da Pesquisa de Orçamento Familiar (POF) de 2002-2003, que mostrou um diferencial nos hábitos de consumo de alguns grupos, como o de idosos, que levou à criação do novo índice. Ele ressaltou que a população brasileira está envelhecendo e, por isso, "é relevante calcular o custo de vida" para essa faixa etária. Braz explicou que a principal diferença entre o IPC-3I e os demais IPCs divulgados pela FGV é que alguns grupos de produtos, como Saúde e Cuidados Pessoais, têm muito mais peso nas despesas de famílias com 50% de idosos do que nas demais famílias. Os dados relativos a essa pesquisa serão calculados mensalmente, mas divulgados e analisados a cada trimestre. Nesta segunda, serão divulgados os dados referentes ao primeiro trimestre deste ano e, segundo Braz, os técnicos da instituição vão explicar melhor a metodologia e os objetivos do indicador.