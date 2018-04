FGV: etanol não é responsável pela alta dos alimentos A expansão da produção de biocombustíveis não é fator relevante para a recente alta do preço dos alimentos. A conclusão é do estudo "Fatores Determinantes dos Preços dos Alimentos - O Impacto dos Biocombustíveis", realizado pela Fundação Getúlio Vargas (FGV) e divulgado hoje durante a 1ª Conferência Internacional sobre Biocombustíveis, em São Paulo. De acordo com o economista da FGV Alexandre Mendonça de Barros, responsável pelo trabalho, a especulação nos mercados futuros foi o que contribuiu de maneira mais significativa para o aumento dos preços entre 2007 e 2008. O estudo, que utilizou modelos econométricos para analisar a relação de causalidade entre a inflação de alimentos e o aumento da produção de biocombustíveis - seja os produzidos a partir da cana-de-açúcar ou do milho - revela um forte crescimento do movimento especulativo no período de alta dos preços. Entre os meses de janeiro a abril, em média, a posição comprada dos contratos futuro "non commercial", ou seja, operados por especuladores e não por agentes do mercado que buscam proteção ao seu negócio, representava 25,2% do total em 2005, em média. Em iguais meses de 2008, esse porcentual subiu para 48%. "Nos últimos dois meses, as posições compradas praticamente desapareceram e os preços despencaram", disse Mendonça de Barros. Testes apresentados no estudo concluem que a atividade especulativa nos mercados futuros provocou uma alta dos preços, ao contrário da teoria amplamente aceita pela literatura econômica, a de que os preços futuros seguem o mercado à vista. "Há uma causalidade entre a presença dos especuladores e sua influência nos preços futuros, o que sugere que boa parte da alta dos preços deve-se a esse novo ator", afirmou Mendonça de Barros. Além disso, segundo o estudo, os números permitem afirmar que a expansão da cana-de-açúcar foi acompanhada de significativo crescimento, especialmente nesta década, da área cultivada com grãos no Brasil. Outros fatores O baixo nível dos estoques é o segundo fator apontado pelo estudo como relevante para a alta dos preços dos alimentos. Essa situação, acompanhada de um forte aumento de demanda por grãos puxada pelos países emergentes, ajudou a compor o cenário de preços altos para os alimentos entre 2007 e 2008. A desvalorização do dólar a partir de 2002, interrompida apenas há alguns meses, e quebras de safra em importantes países produtores foram outros pontos utilizados pela equipe da FGV na análise. O embaixador André Amado, subsecretário-geral de Energia e Alta Tecnologia do Ministério das Relações Exteriores, levou ao debate mais um fator de contribuição à forte alta do preço dos alimentos: o petróleo. Ele observou que neste momento de queda no preço do combustível fóssil os preços dos alimentos acompanham a desvalorização. "A relação foi visível na alta e continua na queda", afirmou.