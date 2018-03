FGV: há risco de faltar produtos no Natal

De acordo com o levantamento, indústrias que respondem por 34% das vendas anuais de eletroportáteis, que incluem ventiladores, liquidificadores, aspiradores de pó, por exemplo, informaram no mês passado que estavam com volume de estoques insuficientes e nenhuma das empresas tinha estoques excessivos. "Neste caso já está faltando produto", observa o coordenador técnico da pesquisa, Jorge Ferreira Braga. Em novembro de 2007, por exemplo, um ano tido como normal e que pode ser usado como base de comparação, empresas que respondiam por 3% do faturamento desse segmento estavam nessa condição.

A Mondial, fabricante de eletroportáteis, confirma a falta de estoque. "Estamos produzindo e entregando ventiladores no mesmo dia", conta o diretor comercial, Giovanni Marins. O planejamento inicial da empresa era iniciar novembro com 200 mil peças em estoque, mas ela começou o mês sem produto. O motivo do desequilíbrio foi um fim do verão 2008/2009 muito quente e a crise de crédito que fez com que o varejo não formasse estoques.

Segundo Marins, a situação é mais crítica no caso dos ventiladores, mas os estoques também estão abaixo do normal para liquidificadores, batedeiras, entre outros eletroportáteis. Tanto é que para equilibrar a oferta com a demanda, a fábrica da empresa que fica em Conceição de Jacuípe (BA) trabalha hoje em quatro turnos, 24 horas por dia. Menos crítica que os eletroportáteis, mas também preocupante, é a situação dos estoques da indústria de linha branca e de automóveis - ambos setores beneficiados pelo corte do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI).

Segundo o estudo, empresas que respondem por 5% das vendas anuais de geladeiras e máquinas de lavar, por exemplo, declararam ter estoques insuficientes. Em novembro de 2007, para a totalidade do setor os estoques estavam normais. No caso dos veículos, as montadoras que representam 4% das vendas do setor informaram que os estoques eram insuficientes. Curiosamente, os estoques das TVs estavam normais. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.