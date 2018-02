FGV: hortaliças, legumes e frutas puxam IPC-S O coordenador do Índice de Preços ao Consumidor Semanal (IPC-S), Paulo Picchetti, afirmou hoje que o maior foco de pressão de alta dentro do indicador da Fundação Getúlio Vargas (FGV), na segunda prévia deste mês, foi o mesmo que marcou a primeira divulgação de novembro. O comportamento volátil dos preços dos alimentos in natura foi o principal fator para a aceleração do IPC-S no período, de 0,10% para 0,20%. "No fundo, está tudo na mão do segmento de Hortaliças e Legumes e da parte de Frutas", disse Picchetti, referindo-se ao conjunto de preços pertencentes à Alimentação que levou o grupo de uma queda de 0,62%, na primeira prévia de novembro, para uma variação positiva de 0,01% na segunda leitura do mês.