FGV: IGP-10 de fevereiro sobe 0,54% O Índice Geral de Preços - 10 (IGP-10) subiu 0,54% em fevereiro ante deflação de 0,85% em janeiro, informou esta manhã a Fundação Getúlio Vargas (FGV). Até fevereiro, o IGP-10 acumula queda de 0,31% no ano e tem aumento de 7,95% nos últimos 12 meses. No caso dos três indicadores que compõem o IGP-10 de fevereiro, o Índice de Preços por Atacado - 10 (IPA-10) teve aumento de 0,52% esse mês, após registrar deflação de 1,50% em janeiro. Por sua vez, o Índice de Preços ao Consumidor - 10 (IPC-10) subiu levemente, e apresentou avanço de 0,64% em fevereiro, em comparação com o avanço de 0,62% em janeiro. Já o Índice Nacional de Custos da Construção - 10 (INCC-10) avançou 0,43% esse mês, após apresentar aumento de 0,17% em janeiro. O período de coleta de preços para o IGP-10 desse mês foi do dia 11 de janeiro a 10 de fevereiro.