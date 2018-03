FGV: IGP-10 fecha ano com menor taxa da história A inflação medida pelo Índice Geral de Preços - 10 (IGP-10) em 2009 terminou o ano com queda de 1,68%, menor taxa da história do índice, criado em 1993, segundo a Fundação Getúlio Vargas (FGV). Até hoje, a menor taxa anual do indicador era a de 2005, quando o IGP-10 subiu 1,47%. No ano passado, o índice subiu 10,27%. Em dezembro, o IGP-10 registrou deflação de 0,07% ante alta de 0,07% em novembro.