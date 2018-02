FGV: IGP-M acelera para 0,09% na 2ª prévia do mês

O Índice de Preços por Atacado - Mercado (IPA-M) avançou 0,09% este mês, após subir 0,02% em igual prévia do mesmo índice em outubro. Por sua vez, o Índice de Preços ao Consumidor - Mercado (IPC-M) teve aumento 0,07% na prévia anunciada hoje, em comparação com o avanço de 0,03% na segunda prévia de outubro. Já o Índice Nacional de Custos da Construção (INCC) registrou elevação de 0,12% na segunda prévia do indicador deste mês, em comparação com a alta de 0,13% na segunda prévia de outubro.

O resultado acumulado do IGP-M é usado no cálculo de reajuste nos preços dos aluguéis. Até a segunda prévia de novembro, o IGP-M acumula quedas de 1,48% no ano e de 1,61% em 12 meses. O período de coleta de preços para cálculo da segunda prévia do IGP-M de novembro foi do dia 21 de outubro a 10 de novembro.