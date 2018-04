FGV: IGP-M de fevereiro sobe 0,26% O Índice Geral de Preços - Mercado (IGP-M) subiu 0,26% em fevereiro, ante deflação de 0,44% em janeiro, informou hoje a Fundação Getúlio Vargas (FGV). A FGV anunciou ainda os resultados dos três indicadores que compõem o IGP-M de fevereiro. O Índice de Preços por Atacado - Mercado (IPA-M) subiu 0,20% em fevereiro, após registrar deflação de 0,95% em janeiro. Por sua vez, o Índice de Preços ao Consumidor - Mercado (IPC-M) apresentou aumento de 0,40% em fevereiro, em comparação com a elevação de 0,75% em janeiro. Já o Índice Nacional de Custos da Construção - Mercado (INCC-M) registrou avanço de 0,35% em fevereiro, após subir 0,26% em janeiro. Até fevereiro, o IGP-M acumula queda de 0,18% no ano e taxa positiva de 7,86% nos últimos 12 meses. O IGP-M é muito usado para cálculo de reajustes nos preços de aluguel. O período de coleta de preços para cálculo do indicador de janeiro foi do dia 21 de janeiro a 20 de fevereiro.