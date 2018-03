FGV: IGP-M desacelera para 0,10% na 1ª prévia do mês

O Índice de Preços por Atacado (IPA) teve aumento de 0,16% na primeira prévia de outubro, em comparação com o avanço de 0,39% em igual prévia de setembro. Por sua vez, o Índice de Preços ao Consumidor (IPC) teve taxa negativa de 0,10% na prévia anunciada hoje, em comparação com o avanço de 0,10% na mesma leitura de setembro. Já o Índice Nacional de Custos da Construção (INCC) teve taxa positiva de 0,19% na primeira prévia deste mês, após registrar estabilidade (0,00%) na primeira prévia do mês passado.

Até a primeira prévia de outubro, o IGP-M acumula quedas de 1,51% no ano e de 1,26% no período de 12 meses até outubro. O período de coleta de preços para cálculo da primeira prévia do IGP-M do mês foi do dia 21 a 30 de setembro.