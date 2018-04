O IGP-M acumula deflação de 1,67% no ano e de 0,67% no período de 12 meses até julho. O IPA acumula queda de 3,96% em 2009 e de 3,57% em 12 meses. O IPC tem alta de 3,12% no ano e de 4,70% em 12 meses. As taxas acumuladas pelo INCC são de +2,61% no ano e +6,72% em 12 meses. O período de coleta de preços para o cálculo do IGP-M deste mês foi de 21 de junho a 20 de julho.