FGV: IGP-M sobe 0,45% na 2ª prévia de fevereiro A segunda prévia de fevereiro do Índice Geral de Preços - Mercado (IGP-M) subiu 0,45%, após registrar queda de 0,58% em igual prévia do mesmo indicador no mês passado, informou hoje a Fundação Getúlio Vargas (FGV). A FGV anunciou também os resultados dos três indicadores que compõem a segunda prévia do IGP-M de fevereiro. O Índice de Preços por Atacado - Mercado (IPA-M) subiu 0,47%, ante queda de 1,09% na segunda prévia de janeiro. O Índice de Preços ao Consumidor - Mercado (IPC-M) teve elevação de 0,38%, após subir 0,59% na segunda prévia de janeiro. Já o Índice Nacional de Custos da Construção - Mercado (INCC-M) teve taxa positiva de 0,43%, ante aumento de 0,15% na segunda prévia de janeiro. O resultado acumulado do IGP-M é usado no cálculo de reajuste nos preços dos aluguéis. Até a segunda prévia de fevereiro, o IGP-M acumula avanço de 0,01% no ano e de 8,06% em 12 meses. O período de coleta de preços para cálculo da segunda prévia do IGP-M de fevereiro foi do dia 21 de janeiro a 10 de fevereiro.