FGV: IGP-M tem deflação de 0,16% na 1ª prévia do mês

O Índice de Preços por Atacado (IPA) registrou baixa de 0,35% na primeira prévia do mês, ante queda de 0,14% na primeira prévia de novembro. Por sua vez, o Índice de Preços ao Consumidor (IPC) apresentou deflação de 0,13% no mesmo período, após registrar variação negativa de 0,06% na primeira prévia de novembro. Já o Índice Nacional de Custos da Construção (INCC) teve aumento de 0,28%, ante taxa positiva de 0,04% na primeira prévia do mês passado.

Com esse resultado de hoje, o IGP-M, que é usado no cálculo de reajuste de aluguéis, acumula queda de 1,63% no ano, a mesma variação verificada também em 12 meses. O período de coleta de preços para cálculo da primeira prévia do IGP-M de dezembro foi do dia 21 a 30 de novembro.