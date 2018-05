FGV: índice de difusão do IPC-S recua para 51,76% O indicador de difusão do Índice de Preços ao Consumidor Semanal (IPC-S), da Fundação Getúlio Vargas (FGV), recuou de 54,71% para 51,76%, entre a segunda e a terceira quadrissemana de julho (23 de junho a 22 de julho), o menor patamar da série histórica desde a segunda quadrissemana de novembro de 2009 (51,02%). O nível de difusão representa o porcentual de preços de itens em alta do IPC-S, que teve deflação de 0,11% na terceira leitura de julho.