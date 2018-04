FGV: inflação de novembro pelo IGP-10 recua a 0,73% A inflação medida pelo Índice Geral de Preços - 10 (IGP-10) foi de 0,73% em novembro, ante taxa de 0,78% em outubro. A informação foi divulgada hoje pela Fundação Getúlio Vargas (FGV). Entre os três indicadores que compõem o IGP-10 de novembro, dois mostraram desaceleração em relação e outubro e apenas o Índice de Preços ao Consumidor (IPC) teve alta, saindo de 0,10% em outubro para 0,49% neste mês. O Índice de Preços por Atacado (IPA) teve alta de 0,81% em novembro, ante elevação de 0,98% em outubro. Já o Índice Nacional de Custos da Construção (INCC) mostrou variação de 0,74% em novembro, ante alta de 1% em outubro. De janeiro a novembro de 2008, o IGP-10 acumula alta de 10,24%. No período de 12 meses encerrado em novembro, a variação do IGP-10 alcança 11,99%. O período de coleta de preços para o cálculo do IGP-10 de novembro foi do dia 11 de outubro a 10 de novembro.