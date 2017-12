FGV: inflação próxima de zero este mês O chefe do Centro de Estudos de Preços da Fundação Getúlio Vargas (FGV-RJ), Paulo Sidney Melo Cota, disse há pouco que em fevereiro a inflação tende a ser "bem baixa, talvez próxima de zero." De acordo com ele, o O Índice de Preços no Atacado (IPA) deverá ser puxado para baixo por conta dos produtos agrícolas e o Índice de Preços ao Consumidor (IPC) também terá movimento semelhante por influência das liquidações do segmento de vestuários. Ele lembra também que não há nenhum reajuste de tarifas previsto para fevereiro. Para o ano, Cota mantém suas previsões de que o IPC fique em torno de 4%, o IPA em cerca de 4,5% e os IGPs entre 4% e 4,5%.