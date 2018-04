FGV: IPC-S acelera alta em 3 de 7 capitais na 1ª prévia A inflação no varejo da cidade de São Paulo mostrou aceleração, no âmbito do Índice de Preços ao Consumidor - Semanal (IPC-S). Segundo a Fundação Getúlio Vargas (FGV), os preços na capital paulista subiram 0,66% na primeira prévia de fevereiro do IPC-S, medido até o último sábado (dia 7), após apresentarem aumento de 0,60% no índice fechado do mês passado, calculado até 31 de janeiro. Segundo a FGV, das sete capitais usadas para cálculo do índice, três apresentaram elevação de preços mais intensa na passagem do IPC-S de até 31 de janeiro para o índice de até 7 de fevereiro. Além de São Paulo, houve acelerações de preços em Porto Alegre (de 0,83% para 0,92%); e em Recife (de 0,41% para 0,83%). As outras capitais apresentaram desaceleração de preços. É o caso de Belo Horizonte (de 0,99% para 0,81%); Brasília (de 1,08% para 0,95%); Rio de Janeiro (de 0,99% para 0,86%) e Salvador (de 1,44% para 1,21%). Embora todas as cidades contribuam para a formação da taxa do IPC-S, a inflação na cidade de São Paulo é a de maior peso no cálculo do índice - cujo resultado completo mostrou desaceleração (de 0,83% para 0,81%), na passagem de janeiro para o início deste mês, conforme anunciado ontem pela FGV.