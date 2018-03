FGV: IPC-S acelera para 0,25% na 1ª prévia de outubro

As movimentações de preços que mais contribuíram para a aceleração do IPC-S partiram dos seguintes grupos: Habitação (de 0,41% para 0,54%), Vestuário (de 0,42% para 0,83%), Educação, Leitura e Recreação (de -0,02% para 0,06%) e Transportes (de 0,24% para 0,33%). Houve aceleração de preços ou deflação mais fraca em taxa de água e esgoto residencial (de 1,44% para 1,97%), calçados (de 0,28% para 0,90%), passagem aérea (de -4,12% para -3,33%) e álcool combustível (de 2,76% para 4,51%), respectivamente.

De acordo com a FGV, três classes de despesa apresentaram desaceleração de preços ou deflação mais forte no período. É o caso de Alimentação (-0,11% para -0,15%), Saúde e Cuidados Pessoais (de 0,06% para 0,05%) e Despesas Diversas (de 0,80% para 0,75%). Entre os produtos pesquisados para cálculo do IPC-S, os que apresentaram as altas de preços mais expressivas no índice de até 7 de outubro foram batata-inglesa (12,79%), gás de botijão (3,20%) e açúcar refinado (10,80%). Já os produtos que registram as quedas de preços mais intensas foram leite tipo longa vida (-11,10%), cenoura (-21,96%) e tomate (-5,99%).