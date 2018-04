FGV: IPC-S desacelera a alta em 4 de 7 capitais A inflação no varejo da cidade de São Paulo continuou a apresentar desaceleração, no âmbito do Índice de Preços ao Consumidor - Semanal (IPC-S). Segundo a Fundação Getúlio Vargas (FGV), os preços na cidade subiram 0,51% no índice de até 22 de novembro, em comparação com a alta de 0,54% apurada no IPC-S anterior, de até 15 de novembro. Hoje, a fundação anunciou os resultados regionais de inflação das sete capitais usadas para cálculo do índice, sendo que, das sete cidades, quatro apresentaram elevação de preços menos intensa na passagem do IPC-S entre os dias 15 e 22 deste mês. Além de São Paulo, houve desacelerações de preços em Recife (de 0,43% para 0,26%); Salvador (de 0,37% pra 0,34%); e Brasília (de 1,14% para 1,01%). Já as outras capitais apresentaram taxa de inflação mais intensa, no mesmo período. É o caso de Belo Horizonte (de 0,59% para 0,72%); Rio de Janeiro (de 0,64% para 0,71%); e Porto Alegre (de 0,74% para 0,91%). Embora todas as cidades contribuam para a formação do IPC-S, a inflação na cidade de São Paulo é a de maior peso no cálculo do índice - cujo resultado completo mostrou inflação mais intensa (de 0,56% para 0,57%), entre a segunda e a terceira quadrissemana de novembro, conforme anunciado ontem pela FGV.