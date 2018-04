FGV: IPC-S desacelera alta em 5 de 7 capitais A inflação no varejo da cidade de São Paulo mostrou desaceleração no âmbito do Índice de Preços ao Consumidor - Semanal (IPC-S). Segundo a Fundação Getúlio Vargas (FGV), a inflação na capital paulista subiu 0,50% na segunda prévia de fevereiro do índice, medida até o último domingo (dia 15), ante alta de 0,66% na prévia anterior, apurada até 7 de fevereiro. Segundo a FGV, das sete capitais usadas para cálculo do IPC-S, cinco apresentaram elevação de preços menos intensa na passagem do IPC-S de até 7 de fevereiro para o índice de até 15 de fevereiro. Além de São Paulo, houve desaceleração de preços em Belo Horizonte (de 0,81% para 0,40%); Brasília (de 0,95% para 0,55%); Rio de Janeiro (de 0,86% para 0,65%); e Salvador (de 1,21% para 0,60%). As outras duas capitais apresentaram aceleração de preços no mesmo período. É o caso de Porto Alegre (de 0,92% para 0,96%) e Recife (de 0,83% para 0,84%). A inflação na cidade de São Paulo tem o maior peso no cálculo do IPC-S, cujo resultado fechado também mostrou desaceleração de 0,81% para 0,59%, entre a primeira e a segunda leituras de fevereiro, conforme anunciado ontem pela FGV.