FGV: IPC-S em SP desacelera para 0,31% A inflação no varejo em São Paulo, medida pelo Índice de Preços ao Consumidor - Semanal (IPC-S), desacelerou pela terceira vez consecutiva, para 0,31% na quarta quadrissemana de setembro, ante alta de 0,49% no terceira prévia do mês passado. Segundo dados divulgados hoje pela Fundação Getúlio Vargas (FGV), seis das sete capitais pesquisadas para cálculo do IPC-S apresentaram taxas de inflação menos intensas, ou início de deflação, no mesmo período.