FGV: IPC-S em SP tem deflação de 0,09%

Ainda de acordo com a FGV, das sete capitais pesquisadas para cálculo do índice, três apresentaram taxas de inflação menos intensas ou deflação, no mesmo período. Além de São Paulo, foi o caso de Belo Horizonte (de 0,02% para -0,04%) e Porto Alegre (de 0,30% para 0,13%).

As outras capitais registraram aceleração ou fim de queda de preços. É o caso de Brasília (de 0,29% para 0,32%); Salvador (de -0,06% para 0,01%); Recife (de -0,16% para 0,06%); e Rio de Janeiro (de 0,15% para 0,16%). A cidade de São Paulo é a de maior peso no cálculo do IPC-S, cujo resultado completo, anunciado ontem, mostrou desaceleração (de 0,04% para 0,01%), entre a terceira e a quarta quadrissemana de outubro.