FGV: IPC-S fica estável em São Paulo A inflação no varejo em São Paulo apresenta estabilidade, segundo informou hoje a Fundação Getúlio Vargas. O Índice de Preços ao Consumidor - Semanal (IPC-S) passou de 0,06% para 0,0% (estável) na capital paulista, entre a segunda e a terceira quadrissemana de outubro. Ainda de acordo com a fundação, das sete capitais pesquisadas para cálculo do índice, quatro apresentaram taxas de inflação menos intensas, ou deflação mais forte, no mesmo período.