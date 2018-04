FGV: IPC-S sobe 0,34% na 3ª prévia de julho

Só dois grupos tiveram desaceleração de preços em relação ao IPC-S anterior. Alimentação, que havia aumentado 0,73% no índice da semana passada e no desta semana avançou 0,45%, e Vestuário, cuja variação passou de 0,42% para 0,33% na terceira prévia. A FGV destacou o subgrupo Hortaliças e Legumes, inserido no grupo Alimentação, que ampliou a deflação de -0,76% para -3,12%.

Outros quatro grupos mostraram aceleração de preços na comparação com a segunda prévia do IPC-S. Em Habitação, o aumento foi de 0,35% na semana passada para 0,50% no atual IPC-S. Em Despesas Diversas, a variação foi de 0,11% para 0,18%; em Saúde e Cuidados Pessoais, a taxa passou de 0,26% para 0,32% na terceira prévia, e em Transportes, de 0,01% na segunda prévia para 0,02%. O grupo Educação, Leitura e Recreação, que havia registrado deflação (-0,04%) na segunda prévia do mês, passou para inflação de 0,03% na terceira leitura de julho.