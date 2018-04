FGV: IPC-S sobe 0,81% na primeira prévia de fevereiro O Índice de Preços ao Consumidor - Semanal (IPC-S) subiu 0,81% na primeira prévia de fevereiro, apurada até o último sábado (dia 7), informou esta manhã a Fundação Getúlio Vargas (FGV). No índice anterior, de até 31 de janeiro, a alta havia sido de 0,83%. O avanço menos intenso de preços no grupo Educação, Leitura e Recreação (de 3,53% para 2,91%) levou à taxa menor do IPC-S no início deste mês. Segundo a FGV, após quatro semanas consecutivas em aceleração, o grupo foi influenciado por taxa de inflação mais fraca no item cursos formais (de 6,14% para 4,71%). Das sete classes de despesa usadas para cálculo do índice, cinco registraram desaceleração de preços, ou deflação, na passagem do IPC-S de até 31 de janeiro para o índice de até 7 de fevereiro. Além do grupo Educação, é o caso de Habitação (de 0,31% para 0,29%); Vestuário (de -0,19% para -0,27%); Saúde e Cuidados Pessoais (de 0,45% para 0,43%); e Transportes (de 0,74% para 0,66%). Os outros grupos apresentaram aceleração de preços, no mesmo período. É o caso de Alimentação (de 1% para 1,16%) e de Despesas Diversas (de 0,36% para 0,44%). Produtos Ao analisar a movimentação de preços entre os produtos, no âmbito da primeira prévia deste mês do IPC-S, a FGV informou que as mais significativas altas de preço no varejo foram apuradas em curso de ensino fundamental (6,32%); batata-inglesa (12,52%) e tarifa de ônibus urbano (1,44%). Já as mais significativas quedas de preços foram apuradas em tomate (-13,52%); limão (-34,64%); e mamão papaya (-6,94%).