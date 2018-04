FGV: IPC-S sobe em três de sete capitais O Índice de Preços ao Consumidor - Semanal (IPC-S) da capital paulista com preços coletados até 15 de julho ficou em +0,44%, acima da média nacional no período, que foi de +0,37%, e com aceleração de preços em relação ao dado anterior. No período de coleta encerrado em 7 de julho, na semana passada, o indicador ficou em +0,28%. As informações foram divulgadas hoje pela Fundação Getúlio Vargas (FGV). Das sete capitais usadas como base na pesquisa, três tiveram aceleração de preços, três outras tiveram desaceleração de preços e uma, Belo Horizonte, manteve o IPC-S idêntico ao da semana passada, em 0,50%.