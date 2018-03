FGV: números confirmam recuperação da indústria O pesquisador Paulo Picchetti, da Fundação Getúlio Vargas (FGV), disse hoje que os números do Sinalizador da Produção Industrial (SPI) do Estado de São Paulo, em novembro, finalmente confirmaram o cenário que ele havia traçado para esta época do ano, de um crescimento do indicador. Pela manhã, a instituição informou que a produção da indústria em novembro deve subir 3,2% em relação a outubro. Na comparação com novembro do ano passado, o SPI avançou 4,4%. O objetivo do indicador, que é coordenado por Picchetti, é antecipar as tendências da atividade industrial paulista.