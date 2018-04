FGV: passagem aérea sobe 4,5% na 3ª prévia do IPC-S O valor médio das passagens aéreas manteve a tendência do mês e apresentou elevação na terceira semana de novembro, conforme levantamento realizado pela Fundação Getúlio Vargas (FGV), por meio do Índice de Preços ao Consumidor Semanal (IPC-S). Na média das sete capitais que fazem parte da coleta de preços da instituição (São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília, Belo Horizonte, Porto Alegre, Salvador e Recife), as tarifas avançaram 4,55%, ante alta de 3,31% verificada na segunda prévia do IPC-S este mês, referente aos 30 dias encerrados em 15 de novembro. De acordo com o coordenador do IPC-S, Paulo Picchetti, o item é um dos principais expoentes de alta do grupo Serviços, que apresentou variação de 0,72% na terceira quadrissemana ante avanço de 0,63% na segunda pesquisa do mês. "Além de pertencerem a um grupo que mostra o impacto da demanda, essas tarifas também têm grande ligação com o comportamento de alta recente do câmbio", observou, em entrevista à Agência Estado. Entre outros componentes que contribuíram com o comportamento de alta do grupo Serviços no período, mereceram destaque o condomínio residencial, que subiu 1,04% na terceira quadrissemana; o aluguel residencial (0,49%); os preços para refeição em restaurante (0,43%); os ingressos para show musical (1,36%); e os serviços de reparo em automóvel (0,73%).