FGV pode alterar cálculo do IGP-M A Fundação Getúlio Vargas (FGV) está avaliando a possibilidade de rever a metodologia de cálculo do Índice Geral de Preços para o Mercado (IGP-M). Esse índice é calculado pela FGV por encomenda da Associação Nacional das Instituições do Mercado Aberto (Andima) e é utilizado como indexador de alguns títulos públicos (as NTN-C), com estoque próximo a R$ 40 bilhões de papéis emitidos. Nos últimos meses esse indicador "descolou" dos outros índices de preços e a previsão é que encerrará 2002 com variação superior a 20%, o dobro da variação dos indicadores que aferem a evolução dos preços para o consumidor, como o IPCA ou o IPC, da Fipe. A maior "velocidade" de ajustes estaria influenciando as expectativas inflacionárias para os próximos meses, causando desconforto às autoridades econômicas, conforme apurou a Agência Estado. Na semana passada, o diretor do Ibre/FGV, Antônio Carlos Porto Gonçalves, manteve encontro com o diretor da Andima, Reinaldo Rios, para avaliar a metodologia de cálculo do indicador, para aferir se há alguma "distorção" que possa ser corrigida, sem colocar em risco a credibilidade do indicador. Além de servir como indexador dos títulos públicos, o IGP-M é utilizado como referencial para diversas atividades econômicas, inclusive a revisão de tarifas de preços públicos, como energia elétrica e telecomunicações, além de outros serviços, como os aluguéis residenciais e comerciais. A maioria dos fundos de pensão também utiliza esse indicador para os cálculos atuariais, fixando os valores das aposentadorias e pensões dessas instituições. Quando se toma os últimos quatro anos, porém, a diferença entre a variação do IGP-M e dos preços ao consumidor chega a ser muito expressiva. Nos últimos quatro anos, no período do segundo mandato do governo do presidente Fernando Henrique Cardoso, por exemplo, o IGP-M registrou variação próxima a 85%, enquanto o Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), utilizado como referencial para a definição de meta de inflação do governo, registrou variação de menos da metade, ao redor de 39%. Só que o dólar norte-americano registrou aumento de quase 200% em quatro anos e a sua cotação é utilizada como referência nos cálculos do IGP-M. Um técnico que conhece a fórmula de cálculo do IGP-M considera "inevitável" esse impacto, já que o IGP-M toma como referência os preços praticados pela indústria no relacionamento com os atacadistas. Para isso utiliza-se basicamente de "tabelas de preços", sem aferir o preço efetivo, como ocorre com os preços captados no varejo. Muitos setores industriais, porém, têm como rotina "inflar" as suas tabelas artificialmente, trabalhando com a política de "desconto" para os seus clientes. O nível dos "descontos" só é identificado, efetivamente, pelas partes, o que acaba gerando distorções. "Deflator implícito" A longo prazo, os diversos índices de preços tendem a caminhar na mesma velocidade, na avaliação desse técnico. A prova mais evidente seria a comparação entre o IGP-M e o chamado "deflator implícito" do Produto Interno Bruto (PIB). O deflator é a medida mais próxima da efetiva oscilação de preços no Brasil, mas o indicador tem mais de 12 meses de defasagem para ser calculado, o que dificulta a sua utilização nas transações comerciais. De qualquer forma, nos últimos dez anos, o IGP-M e o deflator acumulam variações relativamente próximas, com ligeira "vantagem" (em termos de aumentos) para o deflator do PIB. E fica claro que o IGP-M sobe mais em momentos de queda do poder aquisitivo, quando as empresas têm mais condições de repassar os preços para o consumidor.