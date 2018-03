FGV: preço para Dia das Crianças supera inflação média

Para apurar a inflação relacionada ao Dia das Crianças, a FGV pesquisou preços de 15 produtos e serviços mais consumidos nesta época. A fundação apurou ainda qual seria a taxa de inflação média para cada tipo de despesa. Foi realizada uma seleção entre os produtos, que foram classificados em três tipos de despesa: gastos com lazer; gastos com presentes e compras com vestuário. A taxa acumulada em 12 meses de variação de preços de cada um destes grupos foi de 5,98%; de 0,26% e de 4,88% respectivamente, até setembro. Ou seja: de uma maneira geral, as compras de lazer relacionadas ao Dia das Crianças são as que se posicionam acima da inflação média do período, medida pelo IPC.

Ainda segundo a FGV, ao analisar os preços da lista de produtos selecionados pela pesquisa, as altas mais expressivas no acumulado em 12 meses até setembro foram constatadas no preço de teatro (7,29%); sanduíches (7,28%); e bola de futebol, vôlei e basquete (11,33%). Já as mais expressivas quedas de preço foram detectadas em aparelho de videogame (-3,19%); aparelho telefônico celular (-14,25%); e jogo para recreação (-0,63%).