FGV prevê inflação abaixo de 6% até maio de 2004 O coordenador de análises econômicas da Fundação Getúlio Vargas (FGV), Salomão Quadros, projeta que entre abril e maio a taxa acumulada do IGP-M acumulada nos 12 meses anteriores deverá retroceder até 5% ou 6%. Isto representa uma boa notícia para os consumidores, já que reajustes de tarifas administradas, como de energia, levam em conta a família dos índices gerais de preços da fundação. Este ano, ocorreu o oposto. O IGP-M de 32,9% acumulado até abril norteou os reajustes. ?Isso deve prosseguir realmente, na medida em que em 2004 a tendência é de inflações cada vez menores?, comentou Quadros. Segundo ele, mesmo que a inflação geral fique entre 0,6% e 0,7% nos meses seguintes servirá para substituir índices mais altos na série dos 12 meses. ?Assim, o componente de realimentação da inflação (via tarifas administradas? vai ser muito menor do que em 2003?, argumenta.