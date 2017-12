FGV prevê reajuste menor de tarifas em 2004 As tarifas corrigidas pelos Índices Gerais de Preços (IGP) da Fundação Getúlio Vargas (FGV) este ano terão reajustes bem menores que no ano passado, contribuindo para que a inflação em 2004 fique ainda menor que a de 2003, segundo disse hoje o coordenador de análises econômicas da Instituto Brasileiro de Economia (Ibre), Salomão Quadros. Durante a divulgação do IGP-DI de 2003, que acumulou alta de 7,67%, Quadros observou que "no ano passado teve tarifa corrigida na faixa de 30% e os reajustes no meio deste ano, como de energia elétrica, devem pegar uns 6%". Ele afirmou que nos próximos meses vão sair do acumulado de 12 meses resultados como de 2,17% do IGP-DI de janeiro de 2003, sendo substituídos por números na faixa de 0,60%. As tarifas foram os vilões da inflação no ano passado. Segundo o IGP-DI, a maior influência de alta foi da eletricidade, que subiu 18,60%, seguida por ônibus urbano (21,41%), telefone (18,15%), taxa de água e esgoto (21,33%) e jogos lotéricos (73,21%).