FGV: previsão para alta da produção é a melhor da série

Ainda de acordo com a fundação, das 1.065 empresas consultadas, 49,8% preveem aumento e 4,3% redução da produção no período entre outubro e dezembro deste ano. No mês passado, os porcentuais para estas mesmas respostas haviam sido de 49,9% e de 10,7%, respectivamente.

Outro fator que ajudou a formar a taxa positiva do Índice de Confiança da Indústria (ICI) deste mês foram as respostas do empresariado quanto à avaliação da demanda atual. A parcela de empresas entrevistadas que avaliam o nível de demanda atual como forte aumentou de 20,2% para 21,9% de setembro para outubro. Ao mesmo tempo, a fatia dos pesquisados que o consideram como fraco diminuiu de 16,6% para 12,5%, na mesma base de comparação.